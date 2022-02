Manchester United, Pogba e l’addio a zero: Real e Psg ci provano

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Manchester United perderà, con ogni probabilità, a zero Paul Pogba per la seconda volta: sfida tra Psg e Real Madrid

Il Manchester United, secondo il Mirror, perderà a zero per la seconda volta Paul Pogba. Il centrocampista francese non tratterà il rinnovo e dunque andrà via a giugno.

Psg e Real Madrid sono alla finestra per cercare una soluzione per portare Pogba nelle rispettive squadre. La Juventus più staccata per via dell’ingaggio da 18 milioni del giocatore.