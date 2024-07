Calciomercato Marsiglia, OCCHI PUNTATI su Valentin Carboni. TRATTATIVA AVVIATA con l’Inter

Calciomercato Marsiglia, OCCHI PUNTATI sul talento dell’Inter Valentin Carboni. TRATTATIVA IN CORSO tra le parti

Il Marsiglia bussa alla porta dell’Inter per uno dei suoi migliori talenti del vivaio nerazzurro: Valentin Carboni, autore di una stagione assai positiva con la maglia del Monza. Tuttavia i francesi sono in piena trattativa. Ecco il punto di Fabrizio Romano.

Colloqui in corso tra Olympique Marsiglia, Inter e il club di Valentín Carboni. E’ uno degli obiettivi principali dell’OM quest’estate, trattative in settimana come previsto.