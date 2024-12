Calciomercato Milan, i rossoneri affondano il colpo! Pronto l’assegno per quel giocatore

Calciomercato Milan, i rossoneri adesso affondano il colpo già per gennaio! Pronto l’assegno per quel giocatore

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, il mercato Milan è pronto ad affondare il colpo a centrocampo, reparto in cui bisogna sicuramente intervenire nella prossima finestra di mercato.

A Cagliari venerdì scorso era presente uno scout del Milan per osservare da molto vicino Belahyane. Valutato 8 milioni, il Verona vorrebbe arrivare in doppia cifra. Piace sia alla dirigenza che a Fonseca e non avrebbe problemi di tesseramento. Su di lui però si registra l’interesse di Marsiglia e Inter ma è la Lazio che intende muoversi in anticipo per chiudere a breve. I buoni rapporti di Lotito col Verona potrebbero non bastare perché l’interesse del Milan potrebbe convincere definitivamente il ragazzo.