Calciomercato Milan, CONTATTI INTENSI con Depay. Ecco le RICHIESTE del fuoriclasse olandese

Calciomercato Milan, contatti fitti con Depay: Furlani VUOLE TENTARE IL COLPO olandese. Le RICHIESTE dell’ex Atletico

Come riferito dal Quotidiano Sportivo, resta ben presente nel calciomercato Milan la pista che porta a Memphis Depay, attaccante classe ’94 attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con l’Atletico Madrid.

Furlani ha preso nota sulle richieste dell’olandese, che ovviamente non rimangono indifferenti in questa sessione di calciomercato: biennale con opzione per il terzo anno a 5 milioni di euro, bonus inclusi.