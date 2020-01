Calciomercato Milan, nuovo obiettivo per i rossoneri: è Florentino del Benfica

Calciomercato Milan, piace molto ai rossoneri il gioiello del Benfica che però i portoghesi valutano almeno 50 milioni

C’è un nuovo obiettivo in casa Milan che si chiama Florentino. Centrocampista centrale del Benfica: undici presenze nella scorsa stagione con il club tra campionato e Champions League.

Come riporta la Gazzetta dello Sport però non sarà facile per i rossoneri strapparlo al club portoghese: se infatti Leao fu un’operazione da 35 milioni di euro Florentino è valutato almeno 50 e per questo il Milan sta trattando per un prestito con acquisto spostato in un secondo momento.