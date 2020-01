Milan, stasera in campo con il lutto al braccio per Kobe Bryant

Milan, la Lega ha approvato la richiesta del club rossonero di giocare il match di questa sera con il lutto al braccio

La scomparsa do Kobe Bryant ha scosso il mondo dello sport e anche quello del Milan. Il campione di basket infatti era un grande tifoso rossonero. Per questo motivo i ragazzi di Pioli questa sera, nel match di Coppa Italia, rispetteranno un minuto di silenzio e giocheranno con il lutto al braccio in memoria di Kobe. Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale del club.

«In accordo con la Serie A stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragico incidente aereo insieme alla figlia Gianna Maria e altre 7 vittime. San Siro osserverà un momento di raccoglimento a ridosso del fischio di inizio».