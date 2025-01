Calciomercato Milan, il Feyenoord fissa il prezzo di Gimenez: la strategia dei rossoneri per il grande colpo!

Calciomercato Milan, il Feyenoord fa il prezzo di Gimenez: c’è la strategia dei rossoneri per il grande colpo in attacco

Ci sono conferme sul prezzo che il Feyenoord ha fissato per Santiago Gimenez. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset e La Gazzetta dello Sport, gli olandesi chiedono 40 milioni di euro per far lasciare andare l’attaccante già nella finestra di calciomercato di gennaio.

Il Milan, però, per provare a tentare il grande colpo in attacco potrebbe provare a fare quattro uscite: Pavlovic, Emerson Royal, Okafor e Jovic. I rossoneri sarebbe quindi obbligati a fare cassa prima di provare a sbloccare le entrate. Situazione in evoluzione.