Calciomercato Milan, ADDIO per Giroud. Ecco dove andrà

Calciomercato Milan, Giroud pronto a dire addio alla squadra rossonera. Proposta formale dei Los Angeles FC per l’attaccante

Tra gli addii nella prossima sessione estiva che sta arricchendo il calciomercato del Milan, c’è anche quello del centravanti Olivier Giroud. L’attaccante non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club rossonero in scadenza a giugno e per lui ci sono le sirene della MLS.

Come riportato da Fabrizio Romano i Los Angeles FC hanno inviato la proposta di contratto formale al francese per unirsi come free agent. Giroud ha ricevuto proposte più alte anche da altri club, prendendosi il tempo per decidere, ma gli americani sono favoriti. Hugo Lloris, starebbe spingendo il suo amico Giroud a unirsi a lui nella MLS.