Calciomercato Milan, Hermoso si avvicina: una rivale in meno

Una rivale del Milan si sfila per la corsa a Hermoso. Ora i rossoneri possono provare l’affondo per il parametro zero

Mario Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid, ha già annunciato che non continuerà la sua esperienza nella capitale spagnola dopo tre stagioni da titolare sotto la guida di Pablo Simeone.

Il Milan è tra le squadre interessate al giocatore che va in scadenza a giugno e tra queste c’era anche l’Inter. Parliamo al passato perché secondo Calciomercato.com l’Inter si sarebbe defilata e dunque i rossoneri possono spingere sull’acceleraore.