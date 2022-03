Milan, tre top player per puntare all’Europa

Calciomercato Milan dimensione Champions: 3 top per tornare competitivi in Europa. Ecco la ricetta di Maldini e Massara

Il Milan studia tre innesti Top per puntare all’Europa. I rossoneri studiano e lavorano d’anticipo per bruciare la concorrenza.

In difesa si punta Botman del Lille, ormai da tempo il prescelto per sostituire Romagnoli. In mediana c’è Renato Sanches e in attacco si sta parlando con insistenza di Origi. Lo riporta Tuttosport.