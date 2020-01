Calciomercato Milan, le alternative a Todibo per la difesa

Todibo si allontana dal Milan: ecco il piano B di Maldini per il rinforzo in difesa nella finestra di calciomercato invernale

La trattativa per Jean-Clair Todibo ha subito nelle ultime ore una frenata. Il Milan si tutela e prepara dei profili alternativi al francese in caso di rifiuto da parte del centrale in forza al Barcellona.

Due sono i nomi sulla lista dei rossoneri, come riporta Sky Sport: il primo è quello di Kjaer dell’Atalanta, che ha già contattato il Diavolo per il ritorno di Caldara; il secondo è quello di Christensen del Chelsea, che i rossoneri accoglierebbero con la formula del prestito con diritto di riscatto.