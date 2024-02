Calciomercato, il Milan trema: una nuova big piomba su Leao

L’interesse confermato di una nuova grande squadra europea per Rafael Leao, esterno portoghese del Milan. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Rafael Leao per il calciomercato estivo. Viste le difficoltà economiche del club blaugrana, il portoghese sarebbe uno dei soli due acquisti della sessione.

Nonostante l’interesse del Psg, sembrerebbe infatti che Leao non sia attratto da un ritorno in Ligue 1. In caso di addio al Milan preferirebbe infatti la Liga o la Premier League. I rossoneri lo cederebbe solo di fronte ad un’offerta importante, come accaduto con Tonali.

