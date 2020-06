Calciomercato Milan: niente riscatto, rientra alla base Ricardo Rodriguez

Il Milan riabbraccerà Ricardo Rodriguez. Il PSV ha deciso di non riscattare l’esterno rossonero

Ricardo Rodriguez non resterà al PSV. Il laterale svizzero, ceduto in prestito con riscatto a gennaio, non proseguirà la sua avventura in Eredivisie. Secondo il giornalista Nicolò Schira de Il Giornale, Rodriguez è destinato a rientrare in Italia.

Ricardo Rodriguez tornerà al Milan. Il PSV ha deciso di non trasformare il prestito in un acquisto a titolo definitivo, ha scritto il giornalista su Twitter. Da decidere poi il suo futuro in vista della prossima stagione.