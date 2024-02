Calciomercato Milan, ecco gli obiettivi per il 2024-25

Gli obiettivi del Milan per quanto riguarda il calciomercato estivo dei rossoneri per la prossima stagione

L’orizzonte del Milan in questa stagione è piuttosto chiaro e la delusione per il passaggio a vuoto con il Monza cambia di poco lo scenario. Per restare in sella alla squadra, Stefano Pioli deve qualificarsi serenamente in Champions: il vantaggio sulla quinta è di 7 punti, se anche la Juve che è due gradini sopra il Diavolo non è tranquilla significa che un’occhiata alle spalle va data. A maggior ragione adesso che si affronterà subito l’Atalanta, l’occasione per rafforzare la propria posizione. Contemporaneamente, il focus deve essere sull’Europa League, obiettivo che va centrato, nonostante lo stesso allenatore abbia delimitato le possibilità, dando il ruolo di favoriti ad altre squadre.

Ma questo è successo prima del 3-0 sul Rennes, che è stato più che mai indicativo di quanto il gruppo voglia – e possa – portare a casa un trofeo mai vinto nella storia del Milan.

É ancora presto per delineare la fisionomia della rosa che andrà a comporsi per la prossima stagione. Oggi, però, su La Gazzetta dello Sport vengono definiti possibili obiettivi in un quadro nel quale ci sono già alcuni giocatori a rischio: Giroud, Jovic, Kjaer e i 3 big Maignan, Hernandez e Leao, dove offerte irrinunciabili di calciomercato potrebbero sparigliare conti e ragionamenti.

Ecco la cinquina di giocatori che potremmo vedere vestire la maglia rossonera nella stagione 2024-25 e l’identikit tracciato dal quotidiano.

SESKO – «Attaccante sloveno del Lipsia, 20 anni, in crescita a febbraio, può costare 40 milioni».

GIMENEZ – «Punta messicana del Feyenoord, 22 anni, già 19 gol in Eredivisie, recentemente un po’ in calo».

DAVID – «Attaccante francese del Lilla, 24 anni. In Ligue1 già 11 gol, sabato tripletta al Le Havre».

LACROIX – «Difensore francese del Wolfsburg, 23 anni. Il suo contratto scadrà nell’estate ’25. Appetibile in ottica calciomercato».

ADARABLOYO – «Difensore centrale del Fulham, 26 anni, sarà a fine contratto a giugno».