Calciomercato Milan, c’è il retroscena su Omorodion: rossoneri e bianconeri ci avevano provato, come è andata in estate

Calciomercato Milan, c’è il retroscena su Omorodion: rossoneri e bianconeri ci avevano provato, come è andata

Nicolò Schira, esperto di mercato, ha svelato sul proprio profilo di X, questo retroscena sul calciomercato Milan della scorsa estate:

IL RETROSCENA – «Juventus e il Milan avevano mostrato interesse per Samu Omorodion (nato nel 2004) lo scorso agosto dopo che l’affare con Chelsea era saltato (era l’obiettivo principale di Maresca come nuovo attaccante). Porto lo hanno preso da Atletico Madrid per 15 milioni, ma l’Atleti ha il 50% sulla futura cessione».