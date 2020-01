Milan, Todibo in rossonero: sì ma non chiudendo definitivamente con il Barcellona

Milan, si continua a trattare in casa rossonera con il Barcellona per il possibile arrivo di Todibo

Continua la trattativa tra il Milan e il Barcellona per portare in rossonero il baby difensore Todibo. L’accordo tra le parti sul trasferimento non è ancora stato trovato.

Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti l’unica via di uscita sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto (rossonero) e controriscatto spagnolo. Il Milan infatti accetterebbe di acquistare il giocatore per oltre 20 milioni. Il Barcellona invece vorrebbe inserire un prezzo accessibile per quando deciderà di farlo tornare in Spagna. Il giocatore verrebbe ben volentieri in Serie A ma senza chiudere definitivamente con i blaugrana.