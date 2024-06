Calciomercato Milan, non solo Zirkzee: pronto un altro SUPER colpo per Fonseca

Le ultime sulle mosse di calciomercato per il nuovo Milan di Paulo Fonseca, oltre all’obiettivo Zirkzee. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan è al lavoro sul mercato per costruire la nuova squadra per Paulo Fonseca. Oltre a Joshua Zirkzee c’è infatti un altro nome per l’attacco rossonero.

Si tratta di Armando Broja, attaccante olandese di proprietà del Chelsea. Per convincere i Blues serviranno circa 30 milioni di euro, oltre ai 40 per l’olandese del Bologna. Degli investimenti decisamente importanti quindi per sostituire Giroud.

