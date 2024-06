Calciomercato Milan, e se dovesse SALTARE Zirkzee? Ecco le ALTERNATIVE che seguono i rossoneri

Zirkzee lontano dal Milan: le due ALTERNATIVE individuate da Moncada per l’attacco. Cosa si punta sul calciomercato?

Il calciomercato Milan sta continuando a lavorare sul fronte Zirkzee ma tiene vive anche le piste alternative all’olandese qualora l’affare non dovesse andare in porto. Sono due i piani B e C dei rossoneri in caso dovesse saltare l’attaccante del Bologna.

Da un lato resiste l’opzione Dovbyk del Girona, dall’altro non è completamente da scartare Demirovic dell’Augusta dal costo di circa 25 milioni di euro. A riportarlo è Sky Sport.