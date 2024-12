Calciomercato Monza, Bondo nel mirino di una big italiana. La prossima mossa in vista di gennaio

Calciomercato Monza, Bondo fortemente nel mirino del Milan. Quale sarà la mossa dei biancorossi tra prezzo e strategia?

Il calciomercato Milan ha preso posizione riguardo le ultime novità che sottolineavano l’interesse verso Bondo del Monza. I rossoneri, come riporta da Andrea Losapio, sono intenzionati a fare un tentativo a gennaio

Tutto però dipenderà non soltanto dalla concorrenza, ma anche da quanto metteranno sul piatto i rossoneri per il centrocampista del Monza. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.