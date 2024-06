Calciomercato Monza, ecco il PIANO dei biancorossi per quanto riguarda l’ATTACCO. La situazione

Calciomercato Monza, ecco il PIANO OFFENSIVO da parte dei biancorossi lombardi in entrata e anche in uscita. LA SITUAZIONE

Come riportato da ForzaMonza.it, i biancorossi stanno cercando di riformulare quello che sarà l’attacco: non soltanto in uscita (dove c’è da valutare la situazione Colpani nel ben mezzo di tanti interessi da parte delle big), ma anche in entrata.

Infatti la priorità è quello di trovare subito un vice Djuric davanti, considerando la cessione sempre più concreta da parte di Andrea Petagna.