Calciomercato Monza, Galliani CALA IL TRIS di acquisti: i PRIMI RINFORZI stanno arrivando, tutti i dettagli

Per il nuovo Monza di Alessandro Nesta è arrivato il momento di chiudere i primi colpi in entrata. Come riportato da La Gazzetta Sportiva, Galliani ha pronti tre acquisti da chiudere.

Stiamo parlando di Gollini, Maldini e Sensi. Il primo arriverà in prestito secco, il secondo e il terzo a titolo definitivo. A poco più di 20 giorni dall’inizio del campionato, dunque, arrivano i primi veri grandi rinforzi.