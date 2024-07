Calciomercato Monza, PRESSING per il ritorno di Sensi. Nel mezzo anche il GESTO dei tifosi biancorossi

Calciomercato Monza, il centrocampista Sensi sempre più vicino al ritorno alla compagine biancorossa. I tifosi sognano il ritorno

Come riportato dal Corriere dello Sport, Stefano Sensi è sempre più nel mirino del Monza: obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo biancorosso viste le prestazioni proposte in terra lombarda.

Galliani continuerà a trattare per riuscire a tirare fuori la migliore proposta possibile per il ragazzo, e nel mezzo i tifosi del Monza spingono con grande entusiasmo per il ritorno dell’ex Sassuolo.