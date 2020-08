Calciomercato Napoli: 63 milioni dal City per Koulibaly, De Laurentiis dice no

Calciomercato Napoli: Kalidou Koulibaly è in uscita ma non per questo il club azzurro accetterà offerte al ribasso per il senegalese

Come scrive La Gazzetta dello Sport Kalidou Koulibaly è in uscita. A differenza degli anni passati, il prezzo del senegalese non è sui 100 milioni ma molto più basso: si viaggia sui 70 causa Covid. A 63 c’è Manchester City che ha presentato un’offerta tramite Fali Ramadani, l’uomo che da agente di campioni si traveste spesso da intermediario ispirato. Non bastano, ancora.

Quando Koulibaly dice che resterebbe a vita è sincero. Kalidou vorrebbe, sapendo che non dipende da lui. Il Napoli ha messo in preventivo l’uscita, spera che l’altro club di Manchester voglia raccogliere il guanto di sfida dei cugini, oppure che l’appetito venga a un’altra big d’Europa. Per ora i dialoghi sono con il City, il Napoli ha già preparato il passaggio del testimone. E ha individuato in Gabriel il sostituto perfetto, ne ha parlato con il Lille durante l’operazione Osimhen e intanto sta liberando gli slot da extracomunitari.