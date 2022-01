Napoli Nandez, affondo di Giuntoli per l’estate

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Napoli, visti i pochi giorni rimanenti per effettuare le ultime trattative di mercato, pensa già alla sessione estiva

Il Napoli pensa già al futuro oltre a setacciare il mercato per un terzino. Giuntoli è già al lavoro per provare ad anticipare la concorrenza per Nandez.

Il Ds degli azzurri sta preparando l’assalto per l’uruguaiano. Negli ultimi giorni si è raffreddata la pista Torino per il centrocampista. A riferirlo il Corriere dello Sport.

CONTINUA SU CAGLIARI NEWS 24