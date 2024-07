Calciomercato Napoli, Conte LO BLINDA: rifiutate DUE OFFERTE dalla Serie A

Antonio Conte ha allontanato tutte le voci di calciomercato su di lui: il Napoli ha rifiutato due offerte dalla Serie A

È tornato a Napoli e l’ha fatto in grande stile, a giudicare dal suo pre campionato. A dirlo non sono i tifosi o le famose voci di corridoio bensì Antonio Conte: per lui non c’è alcun dubbio sull’importante del giocatore.

Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, Walid Cheddira è sempre più vicino a rimanere in Campania. L’atteggiamento e il lavoro svolto a Dimaro ha convinto Conte. Su di lui c’erano Torino e Verona, ma a quanto pare non partirà.