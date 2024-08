Calciomercato Napoli, OBIETTIVO David Neres: la RICHIESTA del Benfica

Le ultime sul possibile nuovo esterno offensivo del Napoli, con l’obiettivo David Neres dal Benfica. I dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Napoli continua a lavorare per David Neres. L’esterno brasiliano ex Ajax è infatti il profilo individuato per migliorare l’attacco da mettere a disposizione di Antonio Conte.

Il calciatore del Benfica è seguito anche dal PSV, ma vuole soltanto gli azzurri. Il club portoghese, intanto, ha fissato il prezzo di 25 milioni di euro.