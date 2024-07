Calciomercato Napoli, FUMATA GRIGIA tra Di Lorenzo e De Laurentiis: nessuna novità, ma c’è QUESTA volontà

Il calciomercato Napoli passa tanto dalle permanenze dei big tra cui Giovanni Di Lorenzo. Ecco l’esito dell’incontro con De Laurentiis

È andato in scena l’incontro tra Aurelio De Laurentiis e Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo. Presente anche Giovanni Manna nel summit di mercato per capire meglio il futuro del capitano del Napoli.

Per ora cauto ottimismo secondo Sportmediaset: non ci sono novità infatti dall’ultima volta, ma c’è la volontà tra le parti di arrivare ad un accordo pacifico per fare in modo che l’ex Empoli rimanga.

Di Lorenzo vuole garanzie sul suo ruolo in campo e nello spogliatoio, richieste che sembrano poter essere tranquillamente concordate dato che Antonio Conte in primis vuole che il giocatore resti a Napoli.