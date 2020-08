Calciomercato Napoli, Gabriel sarebbe stato già formalmente acquistato

Calciomercato Napoli: il Lille avrebbe già ceduto formalmente Gabriel agli azzurri

Grandi manovre anche in difesa per il Napoli che potrebbe attingere ancora al serbatoio del Lille, dopo l’acquisto milionario di Victor Osimhen. La retroguardia azzurra potrebbe infatti perdere Kalidou Koulibaly e il nome in cima alla lista per sostituirlo sarebbe quello Gabriel Magalhaes, centrale del club francese.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Lille avrebbe addirittura già ceduto formalmente il calciatore al Napoli per una cifra pari a circa 25 milioni di euro.