Calciomercato Napoli: gentleman agreement con il Lille per Gabriel

Calciomercato Napoli: il club azzurro ha raggiunto un gentleman agreement con il Lille per il difensore Gabriel

Il Napoli ha prenotato Gabriel Magalhaes del Lille. Come riporta Gianluca Di Marzio il classe ‘97 ha il contratto in scadenza nel 2023 e il Napoli lo ha bloccato tanto da “obbligare” il Lione a rifiutare un’offerta da 20 milioni da parte dell’Everton.

L’arrivo o meno di Gabriel in Campania dipenderà dal futuro di Koulibaly. Se il senegalese sarà ceduto in tempi brevi il Napoli punterà forte sul difensore brasiliano, in caso contrario il Lille e gli agenti del giocatore valuteranno le altre proposte.