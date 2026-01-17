Calciomercato Napoli, occhi su Sterling ma spuntano nuovi scenari: ecco il profilo più seguito

Calciomercato Napoli, continua il monitoraggio su Sterling mentre emergono nuovi scenari: individuato il profilo più seguito

Torna a circolare con insistenza il nome di Raheem Sterling in orbita Napoli. L’esterno offensivo del Chelsea continua a essere considerato una pista interessante dal club azzurro, che ne monitora la situazione in attesa di eventuali sviluppi. L’inglese, nonostante il suo profilo di alto livello, resta un’opportunità da valutare con attenzione. Lo riporta Di Marzio.

Accanto a Sterling, il Napoli segue anche Daniel Maldini, attualmente all’Atalanta e oggetto di interesse pure da parte della Juventus. Il club partenopeo vorrebbe provare a portarlo in azzurro con la formula del prestito, ritenendolo un profilo utile per ampliare le rotazioni offensive.

La stagione dei due giocatori, finora, racconta percorsi molto diversi: Sterling non ha ancora collezionato alcuna presenza ufficiale con il Chelsea, mentre Maldini con la Dea ha messo insieme 11 apparizioni e 1 assist, confermandosi una pedina preziosa nelle rotazioni di Gasperini.

