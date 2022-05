Calciomercato Napoli, il sogno per la fascia mancina è Hickey: la richiesta del Bologna

Calciomercato Napoli: il sogno degli azzurri per il ruolo di terzino sinistro è Hickey del Bologna, ma i rossoblù sparano alto

Tra i ruoli da rinforzare nella prossima estate in casa Napoli c’è anche quello del terzino sinistro, ormai un problema per gli azzurri da diversi anni. E se l’arrivo in quel reparto di Mathias Oliveira dal Getafe sembra la strada più sicura, il club partenopeo vorrebbe anche il colpo a effetto per infiammare la piazza.

E il sogno del Napoli porterebbe il nome di Aaron Hickey del Bologna. Sarebbe proprio lo scozzese l’obiettivo numero uno degli azzurri per la fascia mancina ma, secondo quanto riportato da La Repubblica, la richiesta dei rossoblù sarebbe alta: il calciatore non si muove per meno di 20 milioni di euro.