Calciomercato Napoli, Neres è la priorità per l’ATTACCO: la FORMULA per arrivare al brasiliano dopo l’ADDIO di Lindstrom

Il Napoli punta forte su Neres del Benfica. Con i soldi di Lindstrom si può far partire l’assalto al brasiliano

David Neres è il nome che piace molto in casa Napoli. Secondo La Gazzetta dello Sport, i partenopei sarebbero pronti ad assicurarsi il brasiliano grazie ai soldi incassati da Lindstrom, partito in direzione Everton.

L’idea è infatti quella del prestito con diritto di riscatto, la stessa formula usata dal club di Premier League per acquistare il danese ex Francoforte. Insomma, il Napoli farà di tutto per il giocatore del Benfica.