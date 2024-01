Calciomercato Napoli, fatta per Popovic: andrà al Frosinone

Il Napoli ha chiuso la trattativa per l’arrivo di Matija Popovic, talento serbo classe 2006, che si trasferirà al Frosinone

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Napoli avrebbe chiuso l’operazione per l’arrivo di Matija Popovic. Il talento serbo classe 2006 era stato nel mirino anche di Milan e Juve dopo la fine del suo contratto con il Partizan Belgrado.

L’operazione è stata fatta in sinergia con il Frosinone che accoglierà l’attaccante in prestito fino al termine della stagione. Per l’ufficialità mancano soltanto le visite mediche che verranno effettuate nei prossimi giorni.