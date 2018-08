Calciomercato Napoli: priorità portiere, serve un estremo difensore per Ancelotti

Il Napoli sta accelerando le trattative per portare un portiere alla corte del mister Ancelott che attualmente può contare solo su Karnezis

Il Napoli deve assolutamente acquistare un portiere prima della fine del calciomercato. Quella dell’estremo difensore è divenuta una priorità per i partenopei dopo le partenze di Reina e Rafael e l’infortunio del neoacquisto Meret. Per l’inizio della nuova stagione, fissato il 18 agosto contro la Lazio, il tecnico della squadra Azzurra, Carlo Ancellotti, avrebbe a disposizione il solo Karnezis che potrebbe essere affiancato dai giovani Contini e Marfella. La dirigenza partenopea per questo motivo sta spingendo per l’acquisto dell’estremo difensore dello Standard Liegi, Guillermo Ochoa seguito da tempo dal Napoli. La trattativa si sta prolungando più del previsto date le richieste della squadra belga che vuole 3,5 milioni di euro per la cessione del trentatreenne messicano.

I partenopei per queste ragioni, con il calciomercato che sta per chiudere i battenti, sembrano aver messo nel mirino David Ospina, il secondo portiere dell’Arsenal che potrebbe cercare una nuova sistemazione dove giocare con continuità. Il ventinovenne colombiano, però, potrebbe essere trattenuto da Emery che non vuole perdere l’estremo difensore ottima alternativa al titolare Leno. Infine il direttore sportivo Giuntoli starebbe pensando anche all’ex azzurro Gabriel, attualmente in forza al Milan. Remota invece l’ipotesi Francesco Bardi del Frosinone accostato ai partenopei nelle scorse settimane.