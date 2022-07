Calciomercato Napoli: pronta l’offerta per il rinnovo di Fabian Ruiz. Contratto di 5 anni

Crescono le possibilità di una permanenza di Fabian Ruiz al Napoli.

In base a quanto scrive Il Mattino, infatti, fino a questo momento nessuna offerta è arrivata sul tavolo del club partenopeo per il centrocampista spagnolo. Da qui l’idea del Napoli di provare a rinnovare il contratto (in scadenza nel 2023) per altri 5 anni aumentando l’ingaggio da 1,5 a 2,2 milioni.