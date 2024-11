Calciomercato Napoli, sfida a Juve e Milan per il bomber

Il calciomercato Napoli mette nel mirino la punta bramata dalle big di Serie A: ecco di chi si tratta

Il calciomercato Napoli punta forte su Yoan Bonny. Non ci sono dubbi: la punta del Parma è molto simile a Lukaku ma naturalmente con dieci anni in meno e potrebbe essere un’alternativa validissima già da subito.

Non sarà facile per i partenopei dato che sia Juventus che Milan sono parecchio interessati a portarlo a casa. Detto ciò, come si legge su calciomercato.com, se ne parlerà a giugno poiché il Parma non vuole cederlo a gennaio. Il valore attuale dell’attaccante è di 25 milioni di euro.