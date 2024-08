Calciomercato Napoli, sfuma PEREZ in difesa: ecco dove andrà il giocatore, ha già ACCETTATO la proposta

A lungo obiettivo del Napoli, Perez non solo non si unirà ai partenopei ma saluterà direttamente la Serie A

Nehuen Pérez saluta il nostro campionato. Dopo ottime stagioni in forza all’Udinese, il club è in contatto con il Porto per acquistare il calciatore. Secondo Fabrizio Romano, la pista è caldissima.

I termini personali col centrale difensivo sono già stati concordati dato che Pérez vuole confronto con il calcio europeo da un’altra prospettiva. Il calciatore era vicino al Napoli prima dell’arrivo di Buongiorno.