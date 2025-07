Calciomercato Napoli, Simeone verso l’addio. Tante squadre sull’attaccante argentina: tanta Serie A, ma anche il Siviglia

Il futuro di Giovanni Simeone al Napoli è sempre più incerto. Dopo tre stagioni in maglia azzurra e due scudetti consecutivi, l’attaccante argentino potrebbe lasciare il club in questa sessione estiva di calciomercato alla ricerca di maggior minutaggio.

Classe 1995, figlio dell’ex allenatore e leggenda dell’Atlético Madrid Diego Simeone, Giovanni è un attaccante noto per la sua aggressività, il fiuto del gol e l’ottima capacità di attaccare la profondità. Nell’ultima stagione, però, ha vissuto ai margini del progetto tecnico: appena 392 minuti giocati in tutto il campionato e solo un gol messo a referto. Una situazione che ha acceso l’interesse di diversi club, in Italia e all’estero.

Siviglia in pole, ma anche Sassuolo, Genoa e Pisa seguono il Cholito

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Siviglia è una delle squadre più attive sul fronte Simeone. Il club andaluso, che sta trattando con il Napoli per il terzino Juanlu Sánchez, potrebbe accettare l’inserimento del “Cholito” come contropartita tecnica nell’operazione. Un’opzione che soddisferebbe entrambe le società.

Nel frattempo, anche in Serie A si muove qualcosa. Genoa e Pisa hanno manifestato interesse nelle scorse settimane, ma l’ultima ad aggiungersi alla corsa è il Sassuolo, neopromosso in massima serie. Il club neroverde, alla ricerca di rinforzi di esperienza in attacco, considera Simeone un profilo ideale per guidare il reparto offensivo nella prossima stagione.

Situazione in evoluzione: il Napoli apre alla cessione

Con un contratto in scadenza nel 2026, Simeone ha ancora margini per portare un buon ritorno economico al Napoli. Il club partenopeo non si opporrebbe alla cessione, soprattutto se si concretizzasse un’operazione vantaggiosa in termini tecnici o economici.

Il destino dell’attaccante resta in bilico, ma l’addio al Napoli appare ormai sempre più probabile.