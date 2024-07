Calciomercato Napoli, continua il PRESSING PER HERMOSO: serve QUESTA COSA per chiudere la trattativa. Tutti i dettagli

Il Napoli è letteralmente scatenato sul mercato. Nonostante gli arrivi di Buongiorno e Rafa Marin, il club è alla ricerca di un nuovo innesto per la difesa.

Come riportato da TMW, Manna sta studiando attentamente la pista Mario Hermoso. Lo spagnolo è attualmente senza squadra ma, per finanziare il suo arrivo, serve prima cedere. In uscita ci sono Leo Ostigard, Natan e Juan Jesus.