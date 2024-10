Calciomercato Napoli, Raspadori pronto a trasferirsi? Ha detto si a quella big

Calciomercato Napoli, Raspadori ha detto subito di si all’interessa da parte di quella squadra. Trasferimento a gennaio?

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda Giacomo Raspadori: l’attaccante ad oggi è al centro del calciomercato Napoli. L’attaccante azzurro è assai ricercato da diverse big (l’Atalanta all’ultimo ci ha pensato in estate), ma in pole position ad oggi ci sarebbe la Juve in vista della prossima sessione invernale.

Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà c’è stato un primo sondaggio da parte di Giuntoli per l’ex Sassuolo, che con Conte non sta trovando tantissimo spazio da titolare. Raspadori gradirebbe la destinazione, ma tutto passerà inevitabilmente dalle richieste di ADL.