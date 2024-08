Calciomercato, la raffica de La Gazzetta: il Lecce COMPRA, la Sampdoria VENDE

Calciomercato: le “trattative più calde” per La Gazzetta dello Sport: il Lecce attivo in entrata, tra garanzie e scommesse

Proseguono le “trattative più calde” de La Gazzetta dello Sport, in questi primi giorni di calciomercato estivo. Ecco le ultime novità sul fronte trasferimenti secondo la rosea.

COULIBALY AL LECCE – «Il Lecce è interessato in maniera concreta al centrocampista maliano Lassana Coulibaly di proprietà della Salernitana. Il calciatore arriverebbe per potenziare il reparto mediano della squadra di Gotti».

MARCZUK AL LECCE – «Nazionale Under 21 polacco Dominik Marczuk (20 anni), talento di proprietà dei campioni di Polonia dello Jagiellonia Białystok. Si tratta di un esterno offensivo, che ricopre anche i ruoli di terzino e centrocampista».

BERESZYNSKI ALL’EMPOLI – «Ci può essere un’idea di ritorno del laterale polacco che è tornato a casa, ovvero alla Sampdoria. Lo vorrebbe anche il Cagliari: il club toscano lavora anche su altri profili l’affare non pare facile ma non è impossibile».

BORINI AL CAGLIARI – «La Sampdoria non ha problemi a livello di punte ma il Cagliari si sarebbe fatto vivo per Fabio Borini, ex Milan e non solo: la punta, fedelissimo di Pirlo, potrebbe anche andare in rossoblù, ma il club sardo segue anche Cheddira».

GATEANO AL PARMA – «Sono ore decisive per un affare quasi in dirittura d’arrivo: il tecnico del Parma, Fabio Pecchia, vuole inserire nel proprio centrocampo il talentuoso Gaetano. Le possibilità di riuscita crescono di ora in ora».