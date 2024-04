Calciomercato Real Madrid: Nacho Fernandez se ne va

Calciomercato Real Madrid, Nacho Fernandez ha deciso il suo futuro e dalla Spagna sono certi dell’addio ai blancos

Come riportato da MARCA, che oggi gli dedica la prima pagina, uno dei migliori di Manchester City-Real Madrid è prossimo a una scelta forte: Nacho Fernández ha deciso di lasciare il club in cui ha trascorso tutta la sua vita a partire dal prossimo 30 giugno. Il capitano del Real Madrid intende vivere una nuova esperienza calcistica. La sua destinazione preferita in questo momento sarebbe giocare nella MLS americana, anche se non ha ancora firmato nulla.

Secondo il giornale spagnolo «l’avventura da intraprendere non ha nulla a che vedere con il denaro ma piuttosto con la ricerca di altri tipi di situazioni e incentivi. L’Arabia non ha smesso di richiamare il centrale madrileno negli ultimi mesi, ma in questo momento non è la possibile destinazione scelta da Nacho per firmare il suo ultimo contratto da calciatore professionista».