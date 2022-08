Calciomercato Roma: Belotti aspetta ancora, ma non all’infinito. L’ex Torino non può attendere fino al 31 agosto

Mourinho spinge per Belotti, che gli serve per migliorare la qualità globale dell’attacco della Roma con un giocatore dalle caratteristiche diverse dagli altri, ma Tiago Pinto deve tener conto del bilancio, sia per le plusvalenze che per il monte ingaggi. Non può aggiungere un centravanti senza prima cedere a titolo definitivo uno tra Felix e Shomurodov. Almeno uno dei due, mentre l’altro può anche essere prestato.

Belotti è ancora senza squadra e non potrà aspettare il 31 agosto. Per il momento, attratto dall’idea di lavorare con Mourinho, ha rifiutato la seduzione insistente del Nizza. E’ stato rassicurato dalla Roma e ha tenuto aperti i contatti con tanti compagni di Nazionale, a partire dal capitano Pellegrini. Ma dopo aver già perduto due giornate di campionato spera che Tiago Pinto acceleri nel compimento della missione-esuberi. Altrimenti sarà costretto a considerare altre opzioni per la carriera. Lo scrive il Corriere dello Sport.