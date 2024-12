Roma, arriva la risposta di Dybala al Galatasaray: uno scenario può cambiare tutto!

Le ultime sul futuro di Paulo Dybala con la Roma in vista del calciomercato di gennaio dopo l’offerta del Galatasaray. I dettagli

L’edizione odierna de Il Messaggero, riporta le ultime evoluzioni sul possibile addio di Paulo Dybala alla Roma già nel calciomercato di gennaio.

RISPOSTA AL GALATASARAY – «Il corteggiamento del club turco va avanti ormai da sei mesi ma dall’altra parte la Joya sta bene a Roma e non ha troppi interessi nel salutare la Capitale già a gennaio. La situazione potrebbe però cambiare, si legge, qualora fosse la Roma stessa ad accompagnarlo alla via d’uscita. Il nodo sta sempre in quel rinnovo automatico fino al 2026 che scatterò tra qualche partita e che porta con se una questione legata allo stipendio che già oggi è di circa 8 milioni (+1 di bonus) a stagione. Una cifra che i Friedkin considerano fuori mercato».