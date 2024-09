Calciomercato Roma, il Galatasaray NON molla Zalewski: la SITUAZIONE

Le ultime sul futuro di Nicola Zalewski, esterno della Roma, nel mirino del Galatasaray. I dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Galatasaray non avrebbe mollato Nicola Zalewski nonostante il rifiuto dell’esterno polacco. Il club turco sta infatti ancora provando a convincerlo.

L’emissario della società è ancora a Trigoria per un ulteriore confronto con l’obiettivo di far capire a Zalewski l’importanza del suo eventuale arrivo. Intanto, nella giornata di oggi, non si è allenato con il resto dei compagni della Roma.