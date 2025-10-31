Calciomercato Roma, l’infortunio di Ferguson preoccupa Gasperini: ipotesi di addio anticipato che prende piede, l’alternativa per l’attacco arriva dalla Premier!

Calciomercato Roma, l’attaccante irlandese ai box per un nuovo problema alla caviglia: i giallorossi valutano l’ipotesi di un’uscita anticipata

Come riportato da Il Messaggero, la Roma sta valutando nuovi rinforzi nel reparto offensivo in vista del calciomercato di gennaio. L’infortunio di Evan Ferguson, unito al rendimento altalenante del fronte d’attacco, ha spinto la dirigenza giallorossa a riflettere sull’opportunità di intervenire sul mercato per fornire nuove soluzioni a Gian Piero Gasperini.

Il giovane attaccante irlandese, classe 2004, è stato protagonista di un episodio sfortunato nella sfida contro il Parma: dopo appena 18 secondi di gioco, è stato costretto a lasciare il campo per un duro colpo alla caviglia destra. Gli esami strumentali hanno evidenziato un trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso, che lo terrà fermo per diverse settimane.

Ipotesi addio anticipato per Ferguson

Non è la prima volta che Ferguson deve fare i conti con problemi fisici: già nel 2023 era rimasto fermo per 21 giorni, e nella scorsa stagione aveva saltato oltre un mese di attività per un nuovo infortunio. Stavolta, la Roma non intende forzare i tempi di recupero ma, secondo Il Messaggero, «cresce l’ipotesi di un addio anticipato a gennaio».

L’attaccante potrebbe infatti rientrare al club d’origine, liberando spazio nella rosa per un nuovo innesto in avanti. La decisione sarà presa nelle prossime settimane, ma la tendenza appare chiara: la società vuole un profilo affidabile e pronto da subito per affrontare la seconda parte di stagione.

Zirkzee nel mirino della Roma

Nel frattempo, Artem Dovbyk, autore del suo secondo gol stagionale, sta ritrovando la forma e punta a una maglia da titolare nella sfida di San Siro, supportato da Paulo Dybala e Matías Soulé. Tuttavia, il club capitolino guarda già oltre: tra i nomi valutati per rinforzare l’attacco spicca quello di Joshua Zirkzee, ex Bologna ora al Manchester United.

L’olandese, profilo apprezzato da Gasperini per tecnica e capacità di legare il gioco, potrebbe arrivare solo in prestito, ma su di lui resta vivo anche l’interesse del Milan, pronto a inserirsi nella corsa.