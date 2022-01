Calciomercato Roma, Mourinho pensa sempre a Kamara. E spunta anche Nandez

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Roma: Mourinho vuole un altro centrocampista e guarderebbe sempre Kamara con attenzione. Occhio a Nandez

José Mourinho non si accontenta e dopo gli arrivi di Maitland-Niles e Sergio Oliveira vorrebbe un altro rinforzo ancora. Nello specifico, sempre a centrocampo dove vede la coperta troppo corta. L’obiettivo è l’ormai solito Kamara del Marsiglia, su cui però si sarebbe fiondato anche il Manchester United.

Ma come riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore di mercato la Roma potrebbe virare anche su Nahitan Nandez sempre in uscita dal Cagliari. In quel caso, la carta vincente potrebbe essere Diawara che piace proprio ai rossoblù.