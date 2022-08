Calciomercato Roma, primo intoppo per Wijnaldum: l’olandese non accetta il taglio dell’ingaggio

Calciomercato Roma: ci sarebbe un problema nella trattativa per Wijnaldum. L’olandese non accetta un taglio dell’ingaggio

La trattativa per portare Georginio Wijnaldum alla Roma sembrava procedere spedita, ma nelle ultime ore sarebbe sopraggiunto qualche intoppo. Come riportato da Le Parisien, infatti, l’olandese non accetterebbe un taglio dello stipendio da 10 milioni netti che percepisce al PSG.

Per trasferirsi in giallorosso, il centrocampista avrebbe già rinunciato a 800mila euro e ora non vorrebbe rinunciare a un altro milione ancora. I 7 milioni di parte fissa del ingaggio dovrebbe essere pagata al 65% dalla Roma e la restante percentuale dai francesi. Si tratta, ma resta comunque ottimismo in casa giallorossa.