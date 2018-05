Monchi-Barcellona, retroscena dalla Spagna: il club blaugrana ha provato a strappare il direttore sportivo alla Roma, ecco i dettagli

Dopo quasi 18 anni da deus ex machina del Siviglia, nel corso dei quali ha scoperto calciatori del calibro di Dani Alves e ha portato in prima squadra un certo Sergio Ramos, Monchi ha iniziato la sua avventura alla Roma nell’estate 2017. James Pallotta ha affidato a lui l’area tecnica giallorossa e, anche grazie alle sue mosse in sede di mercato, la formazione di Eusebio Di Francesco ha disputato un’ottima stagione tra Champions League (semifinale) e Serie A (terzo posto).

Considerato uno dei migliori direttori sportivi in circolazione, Monchi fa gola al Barcellona e il Mundo Deportivo rivela un interessante retroscena: i blaugrana avrebbero provato a strappare il dirigente alla Roma. Bartomeu, presidente del club catalano, gli ha proposto il ruolo di segretario tecnico: nulla da fare però per il Barca, con Monchi che ha deciso di continuare la sua avventura alla Roma e di provare a conquistare un trofeo con il club capitolino.