Calciomercato Salernitana, Sabatini vuole rinforzare la difesa: obiettivo Fazio

Calciomercato Salernitana: il d.s. granata Sabatini punta su Fazio per rinforzare la difesa

Il neo direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini è a lavoro per rinforzare la rosa in vista di una salvezza che avrebbe del miracoloso. Il primo obiettivo del dirigente sarebbero quello di puntellare la difesa, reparto in cui la squadra si è spesso mostrata carente.

E come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo numero uno sarebbe Federico Fazio della Roma che il d.s. ha già avuto durante la sua esperienza in giallorosso. L’argentino non ha spazio nella Capitale e per la Salernitana rappresenterebbe l’uomo d’esperienza che manca al reparto.